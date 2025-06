Disgaea 7 Complete komt exclusief naar de Switch 2

Fans van de Disgaea-serie die inmiddels ook een Switch 2 in huis hebben, worden waarschijnlijk blij van het volgende nieuws. Nippon Ichi Software heeft namelijk aangekondigd dat het Disgaea 7 Complete in de herfst van 2025 uitbrengt exclusief voor de Nintendo Switch 2. Een precieze releasedatum is er nog niet, wel is er een aankondigingstrailer onthuld. Die kun je onderaan dit bericht bewonderen.

Oorspronkelijk werd deze tactische RPG in 2023 voor de Switch uitgebracht als Disgaea 7: Vows of the Virtueless. Een jaar later verscheen een Complete Edition in Japan voor de Switch, PlayStation 4 en 5. Een westerse release is destijds nooit bevestigd. Maar nu lijkt het erop dat deze exclusief voor de Switch 2 is. Disgaea 7 Complete bevat alle eerder uitgebrachte DLC en bonuscontent, plus extra verhaalcontent en een nieuw speelbaar personage. Mocht je meer willen weten, neem dan een kijkje op de officiële NIS-site.

