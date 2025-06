[Review] Rune Factory: Guardians of Azuma – Nintendo Switch 2 Upgrade

Eerder deze maand kon je onze review lezen van Rune Factory: Guardians of Azuma. In deze review legde ik uit dat ik nog nooit een Rune Factory game gespeeld had, maar het een zeer leuke game vond. Er ligt meer focus op het action-RPG-onderdeel van Rune Factory, maar dit werd op een goede manier gecombineerd met de rest van alle gameplay. Uiteindelijk beheer je meerdere dorpen, waarmee je resources verzamelt, de lokale bevolking leert kennen (en aan het werk zet) en uiteindelijk sterk genoeg wordt om Azuma te redden.

In diezelfde review gaf ik aan dat de de game er prima uitziet op de Nintendo Switch, al wel wat simpel. Grafisch was het geen hoogstandje en alhoewel het meeviel waren er hier en daar aardige dips in de framerate te vinden. Maar goed, dat was voor de Nintendo Switch. De Nintendo Switch 2-versie verscheen tegelijkertijd met de release van de Switch 2, en geeft je de kans om de game voor €10,- te upgraden. Wat je daarvoor krijgt? Een betere framerate, een hogere resolutie en de mogelijkheid tot muisbesturing. Maar is dat een beetje de moeite waard?

Doet wat het belooft

Het eerste wat opvalt is dat de game inderdaad een stuk soepeler loopt op de Nintendo Switch 2. Alle problemen die ik tegenkwam in de Nintendo Switch-versie zijn nagenoeg weg. De framedrops die ik ondervond op drukke gebieden zijn verdwenen en de game voelt een stuk vloeiender, iets wat zelfs doorloopt in het navigeren van de menu’s. Ook ziet het er beter uit. Texturen hebben meer details gekregen, waardoor de wereld en zijn personages er een stuk levendiger uitzien. En ook de pop-ins zijn nagenoeg verdwenen.

Muisbesturing

Daarnaast geeft de Switch 2 de mogelijkheid tot muisbesturing, al is dit beperkt. Tijdens het bouwen van het dorp kun je nu de muis gebruiken, waardoor het, in theorie, makkelijker is om gebouwen te plaatsen. Ik zeg in theorie, want alhoewel ik de bovenaf-view die deze modus met zich meebrengt heel makkelijk vind, is het niet echt de moeite waard. De rest van de game maakt er namelijk geen gebruik van en het plaatsen en bouwen met behulp van de controller werkt net zo goed. Om dan voor dit ene segment de Joy-Con los te koppelen om in muisstand te gebruiken is niet iets wat nu in mijn systeem zit. Maar wellicht dat we nog moeten wennen aan deze functie.

Pas op met het overzetten van save-data

Als laatste geeft de Nintendo Switch 2 versie aan dat het ervoor zorgt dat je save-data wordt overgebracht naar de nieuwe versie. Nintendo heeft inderdaad de mogelijkheid om save-data over te zetten, maar pas hier mee op. Nintendo’s eigen cloudsysteem zit hierbij in de weg. Als je niet goed oplet, kan het zijn dat je per ongeluk de verkeerde data verwijderd. Omdat de data daadwerkelijk overgedragen in plaats van gekopieerd wordt, kan het daardoor zijn dat je plots je save-data verwijderd zonder dit te kunnen terughalen. Wees dus voorzichtig!

Al met al doet de upgrade precies wat het zegt dat het doet. Het ziet er beter uit, speelt vloeiender en geeft de mogelijkheid om de muis te gebruiken tijdens het bouwen in het dorp. Voor de mooiste ervaring raad ik hem zeker aan, al is het wel zo dat je hem niet nodig hebt. Zonder upgrade overleef je het ook wel en is de game nog steeds prima te spelen. Rune Factory: Guardians of Azuma is nu eenmaal een leuke game, met of zonder upgrade.