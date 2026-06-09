Switch 2-versie van Kingdom Hearts 4 is aangekondigd!

In 2022, tijdens het 20-jarig jubileum van de Kingdom Hearts-reeks, werden de eerste beelden van Kingdom Hearts 4 met de wereld gedeeld. Lang bleef het stil rondom het aankomende spel, maar deze middag zijn er tijdens de Nintendo Direct nieuwe beelden getoond. Daarnaast is het nu ook bekend dat de game een Switch 2-versie zal krijgen. Hoewel een releasedatum nog onbekend is, zal de Switch 2-versie van Kingdom Hearts IV tegelijkertijd verschijnen met alle andere platformen. De nieuwe beelden zijn onderaan dit artikel te bekijken.

Kingdom Hearts 4 is een actie-RPG, waarin je in de huid kruipt van Sora. In dit nieuwe deel, dat verder gaat waar het derde deel gestopt is, verken je onder andere de mysterieuze stad Quadratum. Uiteraard reist Sora ook af naar andere werelden, waar je bekende en nieuwe personages tegen zal komen.