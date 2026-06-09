[Update] Alle drie eerder verschenen Kingdom Hearts-spellen komen naar de Switch 2

Eerder deze middag kon je lezen dat Kingdom Hearts 4 naar de Nintendo Switch 2 gaat komen. Dat is niet de eerste keer dat Kingdom Hearts op een spelcomputer van Nintendo verschijnt, want de Switch kende cloud-versies van de eerste drie games. Vanaf 8 oktober kunnen Switch 2-bezitters ook zonder continu internetverbinding te hebben aan de slag met diezelfde titels. Op die datum verschijnen immers de Switch 2-versies van Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue en Kingdom Hearts 3 + Re Mind. Mocht je de cloud-versies op de Switch van deze spellen hebben, dan kunnen opgeslagen gegevens overdraagbaar zijn.

Het is mogelijk om de compilaties los van elkaar aan te schaffen, al is het ook mogelijk om een bundel te kopen. Ondanks dat we nog een paar maanden moeten wachten, is zijn de drie Kingdom Hearts-spellen later vandaag al vooraf te bestellen. Als je twijfelt of Kingdom Hearts iets voor jou is, dan hebben we goed nieuws. Tijdens de Nintendo Direct werd immers ook verteld dat er vandaag een gratis demoversie van KINGDOM HEARTS 3 + Re Mind beschikbaar wordt gesteld.

Update: De Cloud-versie van de games zijn niet meer verkrijgbaar, als je ze hebt gekocht kun je ze tot 9 juni 2027 spelen. Ook is er een korting voor de upgrade naar de normale versies. Bovendien blijkt Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix ook naar de originele Switch te komen.