Disney Speedstorm krijgt Moana

Altijd al Moana willen zijn in een raceauto? Dat kan nu in Disney Speedstorm.

Disney Speedstorm is al even uit op de Nintendo Switch. Gelukkig blijft Disney de game geregeld voorzien van leuke updates. Vanaf nu is het mogelijk om te racen als Moana uit de film Vaiana. Vrij recent is natuurlijk het tweede deel in de bioscopen verschenen, daarom is het een goede zet om dit personage nu toe te voegen aan Disney Speedstorm. Daar blijft het echter niet bij, want naast Moana is er ook een speciale Vaiana-auto en zijn er nieuwe banen toegevoegd.

Pak jij de game weer op na deze update? Of speel jij de game sowieso nog dagelijks?