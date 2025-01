Sonic The Hedgehog 3 is nu de bestverkopende film uit de franchise

Met een beter openingsweekend dan Disney’s Mufasa deed Sonic The Hedgehog 3 het in de bioscopen al erg goed. Nu blijkt hoe goed!

Nog beter dan deel 2

Het regent maar goed nieuws over de Sonic-films. Er gaan veel mensen naar de bioscopen om de nieuwste film te zien. Zoveel zelfs, dat het zijn voorganger nu heeft overtroffen qua verkopen. Waar het tweede deel uit de franchise nog 405 miljoen dollar opbracht, is het derde daar nu overheen gegaan. Met 420 miljoen dollar is Sonic The Hedgehog 3 nu de bestverkochte film uit de reeks.

Quadquel activated–$400M+++



SONIC 3 scored another $23.8M globally this weekend– worldwide total is now $420M.



The threequel is now the franchise's highest grossing flick, surpassing SONIC 2's $405M. pic.twitter.com/bMAq5N1CzQ — Exhibitor Relations Co. (@ERCboxoffice) January 19, 2025

Voor fans van de blauwe snelheidsduivel is het alvast uitkijken naar het volgende deel. Die is namelijk al bevestigd en staat gepland voor de lente van 2027.