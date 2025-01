[DN’s Five] Aankondigingen van consoles

Nu de Nintendo Switch 2 eindelijk is aangekondigd, neem ik eens wat eerdere aankondigingen met jullie door. Er is niet van iedere Nintendo-console altijd wat beeldmateriaal terug te vinden, maar gelukkig wel van onderstaande!

5: Nintendo Wii (Revolution)

Die goeie ouwe tijden van de E3. Daar werden consoles meestal voor het eerst getoond aan het grote publiek. Zo ook de Nintendo Wii. In dit filmpje had de console nog een andere naam, namelijk Nintendo Revolution. Later is dit aangepast naar de naam die we vast allemaal nog wel kennen. Een achteraf gezien toch wel baanbrekende console op het gebied van bewegingsbesturing.

4: Nintendo 3DS

Het dreamteam van Nintendo is in deze aankondigingstrailer te zien. Spijtig genoeg hebben we afscheid moeten nemen van Satoru Iwata en is Reggie Fils Aime gestopt bij Nintendo. Shigeru Miyamoto zien we gelukkig nog vaak genoeg voorbijkomen. De chemie tussen deze drie iconische personen is goed te zien in de trailer van de Nintendo 3DS, vinden jullie ook niet?

3: Nintendo WiiU

Iedereen kan achteraf roepen wat de Nintendo WiiU allemaal verkeerd heeft gedaan. Een slechte marketingcampagne, zoals die misschien ook wel te zien is in onderstaande aankondigingstrailer. Hoewel we echt wel de uniekheid van de console te zien krijgen, zien we ook gewoon Wii-controllers in beeld. Dat schepte tijdens de release nogal verwarring. Was de Nintendo WiiU nu echt een compleet nieuwe console of gewoon een verbeterde Nintendo Wii? Laten we hopen dat het niet opnieuw misgaat bij de Nintendo Switch 2.

2: Nintendo Switch (1)

In 2017 zat ik echt met smart te wachten op een nieuwe console. De Nintendo WiiU had geweldige games, maar er kwamen gewoon niet genoeg spellen uit. Daarom heb ik deze aankondigingstrailer nog heel goed in mijn geheugen staan. Daarnaast was een openwereld Zelda-game natuurlijk een schot in de roos. De trailer ziet er gelikt uit en laat goed zien wat de Nintendo Switch allemaal kan. Ik heb zelf helaas nooit een leuke dame mogen ontmoeten op een vliegveld, maar dat terzijde.

1: Nintendo Switch 2

Het was al bijna geen verrassing meer. De afgelopen weken gonsde het al van de geruchten. Nintendo moest bijna wel met beelden komen, want alles stond op knappen. De verwachtingen lagen natuurlijk torenhoog. Persoonlijk had ik nog iets meer spektakel willen zien, maar dat komt vast nog wel. De Nintendo Switch 2 ziet er goed uit, heeft fijne specificaties voor zover we weten en met een nieuwe Mario Kart-game in aantocht kan ik niet wachten om ermee aan de slag te gaan.

Hoe blij zijn jullie met de Nintendo Switch 2 aankondiging?