Dispatch is gecensureerd op Nintendo Switch en Switch 2

Vandaag verscheen Dispatch op de Nintendo Switch, een strategisch actie-avonturenspel dat eind vorig jaar op Steam uitkwam en meteen veranderde in een ongekend succes. In de game zul je veel keuzes moeten maken die het leven van Robert, de hoofdpersoon, veranderen. Naast alle complexe keuzes die het leven van een ex-superheld plagen kun je uiteindelijk ook kiezen met wie Robert een romantische relatie aangaat. En de scenes die je daarbij kan vrijspelen zijn overduidelijk gemaakt voor een volwassen publiek.

Voor iedereen die daar geen zin in heeft of de game wil streamen voor een groter publiek heeft de game op Steam een ingebouwde ‘Visual Censhorship” setting, waarmee je dit kunt uitzetten. De game is hetzelfde, er zijn alleen een aantal visuele dingen veranderd. Zo is bijvoorbeeld al het naakt verborgen onder een dikke zwarte balk.

Nu blijkt dat de Nintendo Switch en Switch 2 versie deze keuze niet hebben. Voor onbekende redenen hebben de Nintendo Switch en Switch 2 altijd de gecensureerde versie. Ontwikkelaar en uitgever AdHoc Studios hadden daarover dit te zeggen:

“AdHoc Studio has worked with Nintendo to ensure the content within the title met the criteria to release on their platforms, but the core narrative and gameplay experience remains identical to the original release.”

Gebaseerd op AdHoc’s comentaar lijkt de keuze iets waar Nintendo persoonlijk een hand in had. Andere bronnen zeggen echter dat AdHoc de rating van de Switch en Switch 2 versie graag omlaag wou hebben om het beter in Japan te kunnen verkopen.

Wat denk jij? Was jij van plan om Dispatch te halen voor de Nintendo Switch en beïnvloed dit je keuze? Laat het weten in de reacties hieronder!