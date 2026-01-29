Helix: Descent N Ascent aangekondigd voor de Nintendo Switch

Badass Mongoose heeft bevestigd dat Helix: Descent N Ascent naar de Nintendo Switch komt. De game, een atmosferische puzzel game, was al eerder aangekondigd voor Steam, maar is nu dus ook bevestigd voor Nintendo’s hybride console. Wanneer de game moet verschijnen is helaas nog niet bekend, alleen dat dit in het tweede kwartaal van dit jaar zal zijn. Voor iedereen die alvast een idee wil krijgen van wat deze game inhoudt is er wel alvast een trailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

In Helix: Descent N Ascent zullen spelers een wereld ontdekken die speelt met het licht en donker. Het heeft een monochrome artstijl en is o.a. geinspieerd door de zwart-wit comics van de jaren 80, manga’s uit de jaren 90 en Belgische Franse stripboeken van de jaren 70. In deze vergeten wereld wordt jij op een dag wakker, in het donker en alleen. Alhoewel je meestal alleen bent ontmoet je al snel een wezen dat wel erg veel op je lijkt. Hij staat alleen wel altijd recht tegenover je. Wie is deze doppelhanger? Is hij een vriend of een vijand? Verken je omgeving, speel nieuwe krachten vrij tijdens het puzzelen en gebruik deze om nieuwe manieren te vinden om met je omgeving om te gaan. denk na over je identiteit, de eenzaamheid en relaties. Weet jij de mysteries van een verloren beschaving op te graven?