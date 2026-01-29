Vorig jaar kondigde SEGA aan dat Virtua Fighter 5 R.E.V.O. naar de Switch 2 komt. Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage is een nog verder verbeterde versie van irtua Fighter 5: Ultimate Showdown, welke eerder in 2021 verscheen. Zo krijgt de game aanvullende content, rollback netcode support en nog meer. Ook bevat het Cross-play met alle platformen. Afgelopen jaar verscheen de game al op verschillende platformen, nu is ook de Switch 2 releasedatum bekend. Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage krijgt releasedatum zal namelijk op 26 maart naar de Nintendo Switch 2 komen.

Volgende maand zal Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage ook nog een open beta krijgen, welke start op 19 februari. De game is dan gratis te testen wanneer je een NSO-abonnement hebt. Een trailer voor de Nintendo Switch 2-versie van de game kun je hieronder bekijken.