VIVIDLOPE verschijnt begin augustus op de Nintendo Switch

Verzamel krachtige voorwerpen, ontwijk vijanden en verf tegels!

Misschien heb je wel eens gehoord van het spel VIVIDLOPE en dat zou best kunnen! Ruim een jaar geleden verscheen de game namelijk op Steam. Toch laat een Switch-release nu ook niet lang meer op zich wachten. Ontwikkelaar en uitgever Jaklub heeft vandaag namelijk laten weten dat deze titel op donderdag 8 augustus naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Het spel gaat voor een bedrag van €9,99 over de digitale toonbank en om de game te downloaden heb je 892 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

VIVIDLOPE is een arcadespel waarin je Cerise volgt op haar avontuur in een vreemd rijk, genaamd Vividlope. De zwaartekracht is in deze wereld trouwens totaal anders dan we gewend zijn. In deze game draaien de levels namelijk ondersteboven terwijl je krachtige voorwerpen verzamelt, vijanden ontwijkt en tegels verft. Verder bevat deze titel een verhaalmodus en een eindeloze modus en zijn er drie speelbare personages om uit te kiezen. Gaat het jou lukken om alert te blijven en op de juiste manier te bewegen in VIVIDLOPE?

Ben je benieuwd geworden naar VIVIDLOPE? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande trailer!