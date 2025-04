Dit is er allemaal te doen in de open wereld van Mario Kart World

Dankzij de Nintendo Switch 2 Direct die eerder deze maand werd uitgezonden op YouTube, wisten we al het één en ander over de gloednieuwe Mario Kart. Kort daarna kregen we ook wat gameplaybeelden te zien tijdens de Nintendo Treehouse. Echter was Nintendo nog niet klaar met het delen van informatie over Mario Kart World, want zojuist konden we een speciale Direct rondom de game zien. Het was natuurlijk al duidelijk dat je rond kon rijden in de grote open wereld, maar wat is er allemaal te ontdekken? Nou, dat weten we nu gelukkig wel!

Heb je even geen zin om tegen andere te racen? Dan is deze modus waarin je lekker vrij rond kunt rijden vast wel iets voor jou! Het maakt niet uit of je van de weg afgaat, de hete woestijn verkent of over de zee vaart, het kan allemaal. Alleen rondrijden klinkt misschien niet heel speciaal, maar gelukkig valt er voldoende te beleven. Zo vind je op sommige plekken een P-schakelaar die missies activeren. In de Mario Kart World Direct zagen we als voorbeeld een missie waar je binnen de tijd meerdere blauwe munten moest verzamelen. Evenals zijn er onder andere verborgen munten en verborgen panelen te vinden, waardoor verkennen écht loont!

Wil je alles uit dit artikel in actie zien? Bekijk dan de video hieronder van minuut 40:10 tot 41:46!

Ga jij liever aan de slag met de verschillende missies of wil je tóch liever opzoek gaan naar de verborgen munten en panelen? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!