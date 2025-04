Mario kart World bevat de meest uitgebreide mechanics ooit

In de Mario kart World Direct van vanmiddag ging Nintendo dieper in op de gameplay in Mario Kart World. Zo weten we nu dat je in de game naast de traditionele drift en spring mechanics ook over muren kunt rijden en op ieder moment hoog kan springen. De optie om hoogte springen trigger je door de jump knop ingedrukt te houden en hem op het gewenste moment los te laten. Tijdens de Direct werd duidelijk welke opties dit de speler allemaal geeft. Deze jump kan onder andere gebruikt worden om op elk gewenst moment de items van de tegenstander te ontwijken en over obstakels te springen. Hiernaast stelt het je in staat om naar aangrenzende muren te springen en via deze muur tot nieuwe shortcuts te komen.

Mocht je toevallig net verkeerd springen dan heb je tijdens de race ook nog de optie om de tijd terug te spoelen met de rewind-functie. Let hier wel goed mee op, want terwijl jij de tijd terugdraait racen jouw tegenstanders wel gewoon door. Bekijk in de Direct hieronder vanaf 38:39 een kort stukje gameplay van de nieuwe tricks en de rewind-functie. Ben jij al hyped voor Mario Kart World? laat het weten in de reacties!