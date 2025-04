Personages uit Mario Kart World hebben verschillende outfits

Dankzij de Nintendo Switch 2 Direct die eerder deze maand werd uitgezonden op YouTube, wisten we al het één en ander over de gloednieuwe Mario Kart. Kort daarna kregen we ook wat gameplaybeelden te zien tijdens de Nintendo Treehouse. Echter was Nintendo nog niet klaar met het delen van informatie over Mario Kart World, want zojuist konden we een speciale Direct rondom de game zien. Hoewel we over het volgende al een kleine glimp hadden gezien, weten we nu dat je de outfits van personages kunt aanpassen!

Laat ik beginnen met een aantal speelbare personages. Het zal je niks verbazen dat Mario, Luigi, Peach en Daisy aanwezig zijn. Dit is uiteraard ook het geval voor Toad, Yoshi, Wario, Waluigi en Bowser. Echter hebben we ook bijzondere karakters voorbij zien komen zoals Goomba, Lakitu Spike en de nu al populaire Koe. Hoe dan ook zijn er ongelofelijk veel racers aanwezig en alsof dat nog niet genoeg is zijn er ook outfits beschikbaar die je kan ontgrendelen! Als je langs de weg het restaurant Yoshi’s ziet, stop daar vooral dan eventjes. Daar kun je namelijk wat lekkers te eten krijgen, met een speciaal ingrediënt waardoor jouw favoriete personage er nét iets anders uit komt te zien.

Deze voorwerpen zijn er te gebruiken!

Zoals Mario Kart-spelers weten, zijn voorwerpen een groot onderdeel van het populaire racespel. Ze zijn niet allen te gebruiken om de medespelers dwars te zitten, maar kunnen jou ook helpen spelers om het iets makkelijker voor je te maken. Uiteraard keren bepaalde items terug zoals de ster, bullet bill, bliksemschicht, groene en rode schilden en de normale paddenstoelen. Ook is de megapaddenstoel terug van weggeweest!

Toch heeft Mario Kart World ook gloednieuwe voorwerpen. Eén daarvan is het muntenschild, dat een rij munten voor je neerlegt. De vuurbloem hadden we natuurlijk al, maar nu is er ook de ijsbloem. Hiermee kun je, als je goed mikt, overige racers bevriezen en ze laten rondtollen. Evenals kun je hamer gebruiken om, je raadt het al, hamers te gooien. Het handige hieraan is dat ze voor een korte tijd op de weg blijven liggen, waardoor niet per se raak hoeft te gooien. Daarbij is de veer nu ook te gebruiken in de races zelf, in plaats van alleen in de gevechtsstand. Met de veer is het mogelijk om hoog de lucht in te springen en aanvallen te ontwijken. Als laatste kan kamek ervoor zorgen dat je rivalen zullen transformeren in een aantal verschillende dingen, waaronder in hetzelfde personage!

Wil je alles uit dit artikel in actie zien? Bekijk dan de video hieronder van minuut 34:29 tot 37:24!

Kijk jij ernaar uit om je personage te personaliseren of kun je niet wachten op de nieuwe voorwerpen die je kunt gebruiken? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!