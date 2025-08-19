Dit onthulde Kirby Air Riders Direct

Het is zover! Na meer dan 20 jaar krijgt GameCube-hit Kirby Air Ride een vervolg op de Switch 2. En nu weten we eindelijk meer over de inhoud! Het nieuwe ‘Kirby Air Riders’ moet niet alleen duidelijk maken dat het om een vervolg gaat, maar ook dat je deze keer kan kiezen uit verschillende rijders. Lees hier wat over deze aankomende racegame is onthuld in de Kirby Air Riders Direct van vandaag. Director Masahiro Sakurai voerde hierin het woord. Hij nam de kijkers 45 minuten lang mee in de wereld van Kirby Air Riders. Van personages tot machines en de besturing tot gamemodes: het kwam allemaal langs.

Personages en speciale aanvallen

Als eerste de personages van dit racespel. Zoals gezegd zit je niet vast aan de vrolijke Kirby, je kan zelf kiezen welk personage je speelt. Wie je speelt is niet alleen een esthetische keuze. De personages hebben namelijk hun eigen statistieken én speciale aanvallen! Zo is Kirby een klassieke all-rounder terwijl Koning Dedede vanwege zijn gewicht de schrik van de baan is. Verder heb je uiteraard Meta Knight, Bandana Waddle Dee, Kok Kawasaki en Magalor. Daarnaast kun je ook Gooey, Waddle Doo, Knuckle Joe en Susie spelen. Tot slot zijn er twee ‘nieuwe’ personages als rijder te kiezen. Paddestoel Cappy en Starman zijn eerder als vijanden verschenen, maar maken nu onderdeel uit van het team! Houd je het toch liever gewoon bij Kirby? Dan kun je voor de variatie uit nog drie andere kleurpatronen kiezen.

Naast hun statistieken maken ook speciale aanvallen de rijders uniek. Zo kan King Dedede een raket in zijn hamer activeren voor extra snelheid, kan Meta Knight zijn vleugels spreiden voor een boost en kan Bandana Waddle Dee zijn speer ronddraaien en gebruiken als wapen, schild én propeller! Ook elke Kirby-kleur heeft een eigen power, niet gek. Maar last but not least: Kirby’s kopieerkrachten! Op elk circuit lopen vijanden (niet je mederacers) rond die je à la Kirby kan opzuigen om hun krachten te gebruiken voor je race. Alleen Kirby deze kracht geven was natuurlijk oneerlijk. Daarom is elke rijder in staat vijanden van de baan te vangen en hun krachten te gebruiken. Iedereen een eigen hoedje dus!

Machines en besturing

In Kirby Air Riders gebruiken de rijders machines om tegen elkaar te racen. Zoals je kan verwachten, hebben machines hun eigen specialiteiten. De meeste machines verschillen vooral in aspecten als snelheid, gewicht en wegligging, maar er is meer. Zo heb je de motorster die boosts nodig heeft als brandstof, of de zwenkster die alleen kan boosten en stoppen. Er zijn ook wat robuustere machines toegevoegd, perfect voor wie ook graag de tegenstander dwarszit. Denk hierbij aan de strijdwagen of de tankster. Sterkere machines zijn, afhankelijk van je instellingen, geen overbodige luxe. Als je hiervoor kiest in de opties, kunnen je machines namelijk ook kapotgaan. Na een kortdurende speedboost is het dan game-over, tenzij je nog snel de finish haalt natuurlijk!

Sakurai is ook uitgebreid ingegaan op een ander belangrijk aspect van de game: de besturing. Anders dan bijvoorbeeld Mario Kart ga je in Kirby Air Riders automatisch vooruit. Je hoeft dus geen gas te geven of je joystick vooruit te duwen. Verder maak je gebruik van twee knoppen. De B-knop is een boost. Deze kun je gebruiken om in bochten af te remmen en daarna met extra snelheid vooruit te schieten. Buiten bochten kun je de knop gebruiken om vijanden te vangen en hun krachten te kopiëren en gebruiken. De Y-knop gebruik je om de speciale aanval van jouw rijder te activeren. Het is niet alleen rijden trouwens: er wordt ook gevlogen! Door je joystick omlaag of omhoog te drukken bepaal je de hoogte van jouw rijder. Pas alleen wel goed op bij het landen. Land je niet horizontaal met de baan, dan kost dat je snelheid. Zie je door de bomen het bos niet meer? Dan kun je de speciale rijlessen volgen om even rustig aan de besturing te wennen.

Air Ride

Dan komen we aan bij het racen zelf! Je racet met maximaal 6 spelers in deze modus. Hier is voor gekozen om de chaos ietwat te beperken. Er zijn in de Direct verschillende circuits aangekondigd. Dit zijn de Fleurige Velden, Chaotische Grotgangen, Cyberion-snelweg, Herfstbladerberg en Waterwoelweg. In de Kirby Air Riders kies je eerst een circuit en daarna pas je rijder en machine. Zo kun je steeds een combinatie samenstellen die rekening houdt met de eigenschappen van een circuit. Gaat het je allemaal (nog) iets te vlot? Geen zorgen, je kunt kiezen uit twee gametempo’s: normaal of langzaam.

Tijdens het bespreken van Air Ride kwam er nog een aantal technieken aan bod. Zo laten machines tijdens het racen een spoor van sterretjes achter. Door die te verzamelen ga je sneller, dus zorg ervoor dat je je tegenstanders op de hielen zit! Je kan vijanden en tegenstanders ook aanvallen en op die manier sterretjes bemachtigen. Hoewel je tegenstanders hier last van hebben, ligt de focus vooral op jezelf. De effecten die je krijgt van schade zijn daarom niet bijzonder erg. Verder is zowel online als lokaal met vrienden spelen uiteraard mogelijk.

Citystrijd

Een van de dingen die Kirby Air Ride zo bijzonder maakte was de Citystrijd-modus, en die komt terug! In Kirby Air Riders speel je Citystrijd op het zwevende eiland Skyah dat uit gevarieerde gebieden bestaat. Je krijgt vijf minuten om je ideale machine te vinden én te verbeteren door rond te rijden op Skyah, en daarna knoop je de strijd aan in één van de verschillende stadions. Deze gamemode speel je online met maximaal 16 spelers, of lokaal met maximaal 8 spelers en maximaal 8 computerspelers. Het rondrijden en -vliegen op Skyah verloopt uiteraard niet zonder verrassingen. Zo kun je meedoen aan kleine competities als de korte race of sloopstrijd voor extra bonussen. En random events zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld beter kunt vliegen of dat het eiland bezaaid raakt met gigantische Gordoʼs.

Als de vijf minuten om zijn, begint het echte werk. Alle spelers krijgen dan een stadium toegewezen, of mogen kiezen uit vier verschillende uit het aanbod. Kies je eentje die aansluit bij de sterke punten van jouw machine? Of probeer je tegenstanders te verrassen en hoop je alleen in een stadium uit te komen? In dat geval win je namelijk automatisch!

Slot

De game is in hoofdlijnen besproken, maar er was nog iets opvallends. Vlak na het einde verscheen namelijk een korte video van een mysterieuze schaduwrijder op een motor. Een nieuw personage? Of een geduchte tegenstander? Daar horen we vast snel meer over. Kun je nou niet wachten om te gaan spelen? Dan hoef je niet lang meer te wachten, want Kirby Air Riders zal 20 november van dit jaar verschijnen voor de Switch 2!