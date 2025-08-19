Kirby Air Riders-muziek beschikbaar op Nintendo Music

Alsof de onthulling van de releasedatum van Kirby Air Riders nog niet genoeg was, is er nu ook muziek van de game onthuld en vroegtijdig te beluisteren. Deze zeven nummers zijn per direct af te spelen via Nintendo Music. Het gaat onder andere om het gloednieuwe titelnummer Starlit Journey in het Engels en in het Japans. Daarnaast zijn ook de nummers van de circuits Floria Fields, Waveflow Waters, Steamgust Forge en Mount Amberfails te beluisteren. Het zevende nummer is de Bonus Track. Samen zijn ze goed voor zo’n 15 minuten aan muziek die je dus al voor de release kan beluisteren.

De playlist is zoals gezegd per direct beschikbaar en kan je hier beluisteren op een smartapparaat die de app geïnstalleerd heeft staan. Om gebruik te maken van Nintendo Music heb je een abonnement op Nintendo Switch Online (+ Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

