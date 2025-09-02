Ubisoft viert Rayman’s 30-jarig jubileum

Dit jaar viert Rayman, het bekende game-personage van Ubisoft, zijn 30e verjaardag. Op 1 september 1995 verscheen de eerste Rayman-game voor de PlayStation. Inmiddels zijn we 30 jaar verder en is de Rayman-franchise niet meer weg te denken. Daarom is het tijd om terug te blikken én vooruit te kijken. Dat doet Ubisoft met een speciaal bericht op X. De video in dit bericht werd gisteren trouwens getoond tijdens Rayman Alive, een fan-event.

👊 🎉Rayman turns 30! Join us on our official channels to celebrate an incredible legacy 🎂🥳



Let's kick it off with a special message from Ubisoft Montpellier that was broadcast as part of the fan event Rayman Alive, just minutes ago. pic.twitter.com/BQ6qavIrVr — Rayman (@RaymanGame) September 1, 2025

In het speciale bericht van vandaag krijgen we helaas geen nieuwe details over de toekomst van Rayman. Wel wordt aangegeven dat het ‘nieuwe project in goede handen is’. Maar ook dat we ‘op korte termijn geen nieuws hoeven te verwachten‘. Helaas blijft voorlopig dus nog steeds onduidelijk waar fans op mogen hopen. In april schreven we dat Ubisoft Montpellier – de studio achter onder andere Rayman – vacatures online zette voor specifiek Rayman. Dat zwengelde de geruchtenmolen aan dat er een nieuwe Rayman (of remake?) in de maak zou zijn. Enkele maanden ervoor, in oktober 2024 kwam het eerste nieuws naar buiten dat Ubisoft werkte aan een aantal nieuwe projecten. Eén van die projecten zou gaan om een ‘verkenningsfase’ voor Rayman. Helaas ging dat wel ten koste van een vervolg op het bekroonde Prince of Persia: The Lost Crown, tot ongenoegen van fans en het dev-team achter deze onverwachte hit.

De komende maand staan de officiële kanalen van de franchise in het teken van terugblikken op Rayman’s carrière, een kijkje achter de schermen, anekdotes, interviews met ontwikkelaars, concept art en nog veel meer. Wie trouwens de volledige stream van het fan-event wil bekijken kan dat doen via de link hieronder.