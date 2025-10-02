Dit zijn de hoogtepunten uit de eShop van september

Nintendo deelt maandelijks een video waarin de hoogtepunten uit de Nintendo Switch eShop voorbij komen. Inmiddels zitten we alweer in oktober en is het de hoogste tijd om de hoogtepunten van afgelopen maand in een video te tonen. Afgelopen maand zijn er weer flink wat nieuwe titels verschenen en een aantal worden hieronder in de schijnwerpers gezet. Wat dacht je bijvoorbeeld van Hades 2? Ook Sonic Racing: CrossWorlds kende een release op de Switch en komt voorbij. De Switch 2 versie van Sonic Racing: CrossWorlds zal later volgen.

Wat is jouw favoriete release uit september? Laat het ons hieronder weten!