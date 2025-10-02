Launch-trailer voor Super Mario Galaxy 1 & 2

Bij de release werd vanochtend al stilgestaan door de toevoeging van nummers van Super Mario Galaxy en Super Mario Galaxy 2 aan Nintendo Music. Maar een release is niet compleet zonder een launch-trailer van de game. Of games in dit geval. Nintendo heeft dan ook zojuist de trailer online gezet. Daarin komen zowel deel één als twee aan bod. Je vindt de video onderaan dit bericht.

Super Mario Galaxy én Super Mario Galaxy 2 zijn van oorsprong games voor de Wii. Vanaf vandaag zijn ze fysiek te verkrijgen als een bundel voor de Switch. De games zijn ook los van elkaar te koop in de eShop. Je kunt ze natuurlijk ook op de Switch 2 spelen. De perfecte kans dus om herinneringen op te halen. Of om juist voor het eerst in deze bijzondere Mario-games te duiken. Wederom een mooie manier om aandacht te besteden aan het 40-jarige jubileum van Super Mario Bros. Veel speelplezier!