Eerste gameplaybeelden Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

Nog een maandje en dan komt Hyrule Warriors: Age of Imprisonment naar de Nintendo Switch 2. Aan de hand van trailers hebben we inmiddels ook al een glimp opgevangen van de gameplay, maar voor wie dat niet genoeg is hebben we nu goed nieuws. Afgelopen weekend vond namelijk de Tokyo Game Show van dit jaar plaats, en hier was Hyrule Warriors: Age of Imprisonment te spelen. De eerste gameplaybeelden zijn nu online gezet, en zijn hieronder te bekijken. De beelden laten Prinses Zelda, Mineru en Rauru zien die het opnemen tegen verschillende vijanden in the Depths. De game verschijnt op 6 november exclusief op de Nintendo Switch 2.

Waar gaat Hyrule Warriors: Age of Imprisonment over?

In Age of Imprisonment volg je het verhaal ban Prinses Zelda nadat zij terug in de tijd is gereisd en de eerste koning en koningin van Hyrule ontmoet: Rauru en Sonia. Als bondgenoten gaan zij de strijd aan tegen demonenkoning Ganondorf. Deze periode komt later bekend te staan als de Imprisoning War, of de Verzegeloorlog. Net als in de andere Hyrule Warriors-spellen zul je met je personages grote hordes vijanden bevechten in verschillende veldslagen. Hierdoor krijg je ook meer inzicht in de gebeurtenissen waar je in Tears of The Kingdom maar zijdelings bij betrokken werd. Want Link is hier nog in geen velden of wegen te bekennen! Had je nog een hoop vragen na het spelen van Tears of The Kingdom? Dan is dit wellicht ook een interessante release voor jou.

Gelukkig hoef je dit gevecht niet in je eentje aan te gaan. Je hebt bondgenoten (waaronder een Korok) die allemaal hun eigen krachten hebben. In duo’s kunnen deze bondgenoten zelfs speciale synchroonaanvallen uitvoeren. Afhankelijk van het duo zijn deze aanvallen niet alleen handig om schade te doen, maar kunnen ze ook andere effecten hebben. Verder kun je gebruik maken van verschillende Zonai-werktuigen en zo bijvoorbeeld je vijanden wegspoelen of -blazen.

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment biedt ook twee mogelijkheden om samen met iemand anders te spelen. Allereerst kun je de coöp-modus gebruiken om op een gedeeld scherm te spelen. Wie Nintendo Online heeft, kan daarnaast GameShare gebruiken om met maar één exemplaar van het spel op twee Switches 2 te kunnen spelen. Perfect om een middagje te gamen dus!