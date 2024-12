[DN Awards] Dit vonden jullie de beste Switch-game van 2024!

De afgelopen weken kon je jouw favoriete titel van 2024 nomineren voor de felbegeerde DN Awards. Dit hebben jullie in grote hoeveelheden gedaan en dat heeft geleid tot een mooie top 5. Dank daarvoor! Welke game gaat er weg met de DN Award en is door jullie dus verkozen als beste game van 2024? Dat gaan we hieronder onthullen.

Voordat we de uitslag gaan presenteren is het handig om te weten hoe de puntentelling tot stand is gekomen. Ieder lid van Daily Nintendo kon maximaal vijf titels nomineren. Dit jaar mochten alleen Nintendo Switch-games worden genomineerd. Daarbij maakte het niet uit of het om fysieke of digitale spellen ging. Met behulp van de onderstaande puntentelling werd de uitslag berekend. De puntentelling:

Nummer 1: vijf punten

Nummer 2: drie punten

Nummer 3: twee punten

Nummer 4: een punt

Nummer 5: een punt

En de winnaar is….

Zoals altijd kan er maar één echte winnaar zijn en we zullen jullie dan ook niet langer in spanning laten zitten. Dit jaar wist The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom onze DN Award binnen te slepen. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom werd niet alleen door velen op nummer één gezet, maar kwam ook in de lijstjes waarbij een andere game op de eerste plek stond nog erg veel voor. Nintendo heeft met The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom een zeer vernieuwend concept naar de Nintendo Switch gebracht, hoe mooi is het dat dit beoordeeld wordt met deze waardering door jullie, namelijk de beste Switch-game van afgelopen jaar volgens onze community.

En verder? Ook Mario & Luigi Brothership én Super Mario Party Jamboree waren veelgenoemde titels, welke dan ook op de tweede en derde plek wisten de belanden. Niet genoeg voor de DN Award dus, maar wel in de top 3 belandt met Switch-games die jullie de beste van afgelopen jaar vonden. Rest ons nu alleen nog om iedereen nogmaals te bedanken voor het in groten aantellen stemmen!