[Preview] Street Fighter 6 – ziet er top uit

Capcom is één van de grote partijen die tijdens de Switch 2 lancering een grote franchise zullen uitbrengen. De game zal niet alleen een standaard editie krijgen, maar ook een versie met alle DLC uit jaar 1+2 en zullen er amiibo + amiibo kaarten verschijnen. In Parijs kon ik alvast met de game aan de slag gaan en ik was zeker niet teleurgesteld in de performance.

Snel, solide framerate en uitstekende graphics

Ook hier heb ik niet heel uitgebreid kunnen spelen, maar met twee potjes en een beetje door het menu kijken heb ik al een redelijk goede indruk. Opvallend is hoe goed de game er uit ziet. Natuurlijk is de Switch 2 vele malen sterker dan de originele Switch, maar games als dit tonen wel duidelijk een verschil. De game ziet er beter uit dan op de PS4 met betere textures en belichting en om eerlijk te zijn als je wat vergelijkingen bekijkt met de Series S kan die daar ook het goed tegenop nemen.

De laadtijden van de game zijn ook verwaarloosbaar/goed verstopt door middel van de introductie video’s. Of je nu tussen menu’s wisselt of een potje begint alles loopt soepel over van de ene naar de andere. En dat soepele lopen merk je ook tijdens de gameplay. De gevechten zijn vloeiend, geen rare stotteringen qua framerate en het ziet er in zijn algemeen gewoon goed uit. De framerate haalt een nette 60 fps iets wat voor fighters als dit echt een wereld van verschil kan geven.

Gyro Battle is uhm interessant

Fighter games blijven fighter games. Als de performance goed is, maakt over het algemeen niet echt uit waar je op speelt. Behalve als je Street Fighter op de Switch 2 wilt spelen. Daar heb je nog een speciale modus beschikbaar. Ik doel hier op de Gyro Battle (logisch gezien de kop hier). Tijdens mijn demo sessie heb ik gekozen om deze modus te proberen, want ja, dit is anders dan de standaard.

Ik moet zeggen het was een komische modus maar op zo’n demo zeer onduidelijk. Ik zwaaide een beetje rond met de Joy-Con en deed op een één of andere manier vette combo’s die ik normaal niet zou hebben gemaakt. Het maakt de game weer echt uniek op de Switch, maar ik hoop toch wel dat de game er fatsoenlijke uitleg bij heeft om hier ook echt een volwaardige modus van te maken. Nu voelt het alsof ik aan het button smashen ben, maar dan door de Joy-Con heen en weer te bewegen.

Een goede fighter voor day 1

Als je op zoek bent naar een klassiek vechtspel is Street Fighter 6 zeker een goede keuze. De game werkt goed op de Switch 2 en is voorlopig bovendien de enige aangekondigde (afgezien van Soulcalibur II via NSO GameCube). Zeker ook aangezien de game volledig cross-platform play gaat ondersteunen kun je met al je vrienden gemakkelijk spelen, waar zij het ook spelen.