[Preview] Hades II – al het goede uit het origineel en meer

In 2020 verscheen Hades voor de Switch. Al snel werd het een enorm populaire roguelike. Niet alleen was het een commercieel succes. Ook qua nominaties en winsten van awards deed de game het erg goed. Hij was zelfs genomineerd als Game of the Year bij The Game Awards. Nu is het tweede deel al even in early access op de pc, maar in Parijs kregen we de kans om het spel op de Switch 2 te testen.

Voelt als nieuw

Hoewel ik door tijd niet heel veel tijd had met deze nieuwe game van Supergiant Games heb ik wel al een redelijk goed gevoel gekregen van de game en hoe de gameplay is. Om te beginnen speel je de game als de zus van het originele hoofdpersonage. De twee personages mogen dan wel familie van elkaar zijn, maar zijn zeker niet hetzelfde qua persoonlijkheid en speelstijl. Ik begon de demo met een gloednieuw wapen die niet in het origineel zat.

Wat meteen opvalt, is dat de game er qua stijl heel erg op de voorganger lijkt, maar qua sfeer toch anders voelt. Zo heeft Melinoë een ander karakter wat zorgt voor andere gesprekken. Daarnaast heeft ze geen intense haat voor haar vader, maar is ze juist bezig om hem te bevrijden door het op te nemen tegen Chronos.

Hoewel ik dus met een nieuw personage en een nieuw wapen speelde, voelde de kern van de gameplay meteen vertrouwd. Constant een flinke lading vijanden om met je snelle aanvallen te verslaan. Alleen dit keer zijn er oplaadbare aanvallen waarvoor je mana moet gebruiken. Deze zullen afhankelijk zijn van het wapen wat je gebruikt, maar in de demo viel het op dat het wel erg veel mana gebruikte. Zo gebruikte ik 20 van de 50 beschikbare mana. Wel hervult die in elk geval na een stage weer, dus je hoeft niet al te zuinig er op te zijn.

De vijanden die je tegenkomt zijn bovendien fris en reageren anders dan in de eerste game. Iets waar ik in eerste instantie wel bang voor was, maar met een nieuwe hoofdvijand heb je dus ook nieuwe minions. Het is dus niet een gevalletje van je muscle memory aanzetten. Je zult echt nieuwe tactieken moeten ontdekken en dat maakt de game weer alsof je het echt voor het eerst speelt.

Eentje om naar uit te kijken

Hades II voelt een beetje als thuiskomen. De game voelt in de kern nog heel erg als de originele Hades, maar toch wel weer een stapje omhoog. Je begint gemakkelijk, maar de game gaat redelijk snel in moeilijkheid omhoog. De besturing voelt enorm soepel en ook de nieuwe mana aanvallen zitten goed in elkaar.

Als het verhaal weer net zo goed in elkaar steekt als het origineel zal ook deze game een must worden voor iedereen die roguelikes ook maar een beetje leuk vindt om te spelen. Het is bovendien voor consoles tijdelijk exclusief voor de Switch en Switch 2. Ik kijk in elk geval er flink naar uit om flink aan de slag te gaan met deze game.