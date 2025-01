Nieuw jaar, nieuwe Stardew Valley-patch

Het jaar is nog geen drie weken oud en er is al weer een nieuwe update voor Stardew Valley. Deze patch fikst wat kleine problemen (en lijkt er ook weer eentje toe te voegen ;)), maar toch blijft het bijzonder. De populaire farming sim kwam namelijk in 2017 al naar de Switch. En nu, iets meer dan zeven jaar later, wordt er nog steeds aan de game geklust. Dat is geen gekke ondersteuningsperiode! En dan hebben we het niet alleen over kleine bug-fixes, want een paar maanden geleden kwam zelfs de langverwachte update 1.6 naar de Switch. Hierin werd ook nog eens veel nieuwe content geïntroduceerd.

Stardew Valley is het passieproject van Eric ‘ConcernedApe’ Barone, die het leeuwendeel volledig zelfstandig heeft gemaakt. Het is dan ook niet gek dat hij zich zo persoonlijk verbonden voelt met het project. In een recent interview met nintendolife zei hij zelfs het gevoel te hebben er de rest van zijn leven aan te kunnen werken. Goed nieuws voor de fans dus! Maar toch lonkt er iets nieuws aan de horizon: zijn nieuwe game Haunted Chocolatier. Hoewel Stardew Valley veel tijd van de ontwikkeling blijft snoepen, wordt er langzaamaan weer aan deze game gewerkt. Wat mij betreft klinkt dit als een perfect project voor de Switch 2! Speel jij nog veel Stardew Valley, of wacht je op de nieuwe game? Laat het ons weten in de comments!