Winnaar Prijzenfestival #5 bekend

Het is weer tijd voor de nodige dosis spanning, want we mogen weer een winnaar bekendmaken van ons prijzenfestival! De afgelopen week kon je namelijk meedoen aan onze Trust giveaway. In samenwerking met Media Tornado mochten we namelijk een prachtig Trust pakket verloten met daarin onder andere een Muta Wireless Controller en een headset voor de Switch. Uit alle deelnemers mochten we één gelukkige winnaar trekken. Namens heel Daily Nintendo feliciteren we dan ook @dxphne !

We wensen je alvast enorm veel plezier met deze mooie prijs. We vragen je om jouw adresgegevens door te sturen naar info@dailynintendo.nl. Wij zullen deze met Media Tornado delen, zodat zij de prijs kunnen toesturen.