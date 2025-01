[DN’s Five] Launchgames op de Switch 2

We houden de hype hier lekker hoog op Daily Nintendo. De geruchten slaan je vast om de oren, dus dan kan deze DN’s Five er ook nog wel bij toch? Welke launchgames hoop jij te zien op de Switch 2?

5: Mario Kart 9

Misschien een inkoppertje, maar als Nintendo een Mario Kart-game aankondigt is dat vrijwel meteen een systemseller. Dat zal met een vervolg op Mario Kart 8 Deluxe niet anders zijn. Laten we wel zijn, Mario Kart 8 was zowel de kart-game voor de Nintendo WiiU als voor de Nintendo Switch. Tijd voor iets nieuws, al mag de muziek wel blijven hoor!

4: Pokémon Legends: Z-A

Sinds de laatste Nintendo Direct weten we dat deze game in de maak is en in 2025 gaat verschijnen. Waarom dan niet meteen op de Switch 2? Of op allebei! Mocht je de beelden gemist hebben, dan kun je de niet veelzeggende trailer hieronder bekijken. We weten overigens wel door de trailer dat de game zich zal afspelen in Lumiose City.

3: Yooka-Replaylee

Ik heb een haat-liefdeverhouding met deze game. Jaren geleden verscheen Yooka-Laylee op Kickstarter en was het voor mij een trip down memory lane. Alles leek erop te wijzen dat we konden gaan genieten van een echte 3D-platformer uit de tijd van de Nintendo 64. Helaas bleek na de release dat er veel mis was. Na heel wat updates en nieuwe versies zou Yooka-Replaylee alle bugs en narigheid hebben weggewerkt. Daarom ben ik nog steeds enthousiast over deze game en zou het wat mij betreft een hele goede launchgame zijn op de Switch 2. Buiten mijn wensdenken vind ik deze laatste trailer van de game ook wel koren op de molen gooien hoor. Waarom geen Nintendo Switch-logo, maar het gewone Nintendo-logo?

2: Super Mario 3D-game

Als Nintendo een 3D Mario-game aankondigt, ben ik vrijwel meteen verkocht. Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy, Super Mario 3D World, Super Mario Odyssey; alleen maar knallers toch? Iedere keer als ik denk dat Nintendo zichzelf niet meer kan overtreffen met een Mario-game doen ze dat toch. Voor mij blijft Mario daarom een systemseller en dat zal het waarschijnlijk ook altijd wel blijven.

1: Donkey Kong 64 remake of sequel

Een herhaling van zetten, maar ik blijf het toch proberen. Met de aanstaande release van Donkey Kong Country Returns 3D op de Switch, het Donkey Kong-gedeelte in de pretparken en het ontbreken van Donkey Kong 64 in de Nintendo Switch Online-omgeving geloof ik nog steeds in een 3D Donkey Kong. Iedereen verklaart mij voor gek, terwijl jullie vast ook allemaal hopen op een remake of sequel toch? Alleen al deze iconische rap verdient een welverdiende terugkeer!

Ja, ik vergeet nu heel veel belangrijke titels. Denk aan Metroid Prime 4, een nieuwe Super Smash Bros en nog veel meer. Voor mij zouden bovenstaande games echter direct een reden zijn om de Switch 2 in huis te halen. Jullie hebben daar vast andere ideeën bij, dus laat het maar weten in de reacties!