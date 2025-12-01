Doe mee met Kirby Air Riders op 5 december tijdens onze livestream

De laatste maand van 2025 is van start en dat betekent dat de feestdagen er weer aankomen. Aanstaande vrijdag is het alweer 5 december en lopen Sinterklaas en de pieten over de daken. Ook wij zullen die avond actief zijn. En dan wel met een livestream met een Kirby Air Riders-toernooi. Deze game is pas net uit en daarom perfect voor deze livestream. Onze review kan je hier lezen. Glenn zal de host van de avond zijn en zal alles aan elkaar praten. Lees snel verder en ontdek hoe je mee kan doen!

Op vrijdag 5 december 2025 vanaf 20.00 uur vindt de livestream plaats. Om deel te nemen heb je de game Kirby Air Riders nodig en natuurlijk ook een Nintendo Switch 2. Daarnaast is een abonnement op Nintendo Switch Online (+ Uitbreidingspakket) noodzakelijk. Aan het begin van de stream en op onze Discord-server zal gedeeld worden hoe je precies kan deelnemen en welke modus er gespeeld gaat worden. Ook kan je in het kanaal #event-kalender alvast aangeven of je meedoet. Lid worden van onze Discord-server kan via deze link. Mocht je alleen willen kijken en de rest aanmoedigen, dan kan je de livestream volgen via ons Twitch-kanaal.

De strijd draait elke maand om de Wisseltrofee. Dat is deze maand niet anders. De nummers één, twee en drie krijgen een Discord-rol met als kleurtje respectievelijk goud, zilver en brons. Daarvoor is het dus wel van belang dat je lid bent van onze server.

Doe jij met het Kirby Air Riders-toernooi mee tijdens onze livestream? Laat het ons weten in de reacties!