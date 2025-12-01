Eerste gameplay-beelden voor Danganronpa 2×2

Tijdens de Nintendo Direct afgelopen september werd aangekondigd dat Danganronpa 2×2 ergens in 2026 naar de Switch (2) komt. Danganronpa 2×2 is een remake en een alternatieve verhaallijn van Danganronpa 2: Goodbye Despair. Naast het originele scenario bevat de remake een geheel alternatief scenario met andere daders en slachtoffers. Je krijgt dus zowel de originele ervaring als iets geheel nieuws. De alternatieve scenario’s laten zien wat er had kunnen gebeuren onder andere beslissingen of omstandigheden. Zo kun je deze ‘killing game’ opnieuw beleven, maar dan met onverwachte wendingen!

Spike Chunsoft presenteerde afgelopen weekend zes minuten aan gameplay uit de Danganronpa 2×2 demo. Dit gebeurde tijdens het Danganronpa 2×2 Special Stage-event van het Danganronpa 15th Anniversary Fes: Ultimate Appreciation Festival. Deelnemers kregen hiermee alvast een eerste voorproefje van de game. De beelden inclusief commentaar zijn helaas wel in het Japans, maar toch geeft het een goede indruk van wat we mogen verwachten. Je vindt de trailer hieronder (gameplay-beelden van 36:28 tot 42:44). Veel kijkplezier!