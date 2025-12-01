Release Neon Clash -Echoes of the Lost- met twee weken uitgesteld

Afgelopen juli werd van één van de nieuwe Voltage Inc. otome-games de daadwerkelijke titel bekendgemaakt. De game die eerder bekend stond als Neon Mafia kreeg de titel Neon Clash -Echoes of the Lost-. In oktober kreeg de game een concrete releasedatum. AmuLit onthulde toen op X dat Neon Clash -Echoes of the Lost- vanaf 11 december digitaal te verkrijgen zou zijn. Maar wat betreft de wereldwijde release is er nu toch een kink in de kabel gekomen. Die is namelijk met twee weken uitgesteld naar 25 december 2025. Dat valt te lezen op de officiële site:

Waar gaat Neon Clash -Echoes of the Lost- over?

Neon Clash is een dark fantasy-verhaal. Het speelt zich af in Kumyo, het land van neonlichten en vluchtige genoegens. Wanneer het je niet lukt om ten koste van anderen de top te bereiken, zink je naar de bodem. Kroa is een ondergondse koerier op de bodem van de put. Op liefdadigheid rekenen heeft geen zin, waar het om gaat is zien te overleven. Veel jongeren in Kumyo voelen zich daarom genoodzaakt de hulp in te schakelen van de maffia, een gewelddadige organisatie die door het algemene publiek wordt gemeden. Er was echter één familie die zowel gerespecteerd werd door de maffioso’s als aanbeden werd door het grote publiek: de familie Liu. Maar elf jaar geleden werd de Liu-familie uitgeroeid. Wanneer de enige overlevende op een gegeven moment de rechtmatige erfgenaam Liu Kroa tegenkomt, begint het lot te draaien…

Staat Neon Clash -Echoes of the Lost- op jouw wensenlijstje? Geniet dan in de tussentijd van alle trailers, zoals de nieuwe ‘special voice clip’. Je vind ze hier!