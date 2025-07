Doe op 1 augustus mee met Mario Kart World tijdens onze livestream

Op 4 juli vond ons eerste Mario Kart World-toernooi plaats. Aanstaande vrijdag is het alweer tijd voor de tweede. We houden namelijk vrijdagavond een livestream met een Mario Kart World-toernooi. Glenn zal de host van de stream zijn en het geheel van commentaar voorzien. Lees snel verder en ontdek hoe je meedoet!

De livestream zal vrijdag 1 augustus 2025 vanaf 20.00 uur plaatsvinden. De stream is te volgen via ons Twitch-kanaal. Om deel te kunnen nemen heb je natuurlijk Mario Kart World nodig en een Nintendo Switch Online-abonnement. Als het bijna tijd is ga je in de game naar ‘Online’, vervolgens kies je ‘Racen met vrienden’ en als laatste ‘Zoeken op kamer ID’. De code die je daar moet invoeren wordt tijdens de stream gedeeld!

Zoals gebruikelijk strijden we om de Wisseltrofee. De nummers één, twee en drie krijg elk een speciale Discord-rol als prijs met een bijpassend kleurtje. Zo ziet iedereen dat jij een echte Mario Kart-pro bent. Om die rol te ontvangen zal je wel lid moeten zijn van onze Discord-server. Lid worden kan via deze link.

Ga jij meedoen met ons Mario Kart World-toernooi tijdens de livestream? Laat het ons weten in de reacties en tot vrijdag!