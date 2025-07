De RPG Shin Megami Tensei V-serie wordt veelal betiteld als een waar meesterwerk. De game gaat dan ook als warme broodjes over de toonbank en dat blijkt ook uit de meest recente verkoopcijfers. In totaal zijn zowel Shin Megami Tensei V als Shin Megami Tensei V: Vengeance wereldwijd al meer dan 2 miljoen keer verkocht. Dat maakt ATLUS bekend via X:

Godhood has reached new heights – the Shin Megami Tensei V series officially sold over 2 million sales worldwide! 💜



Thank you to everyone for your continued support. pic.twitter.com/3RylVphEyl — Official ATLUS West (@Atlus_West) July 29, 2025

De oorspronkelijke game kwam in november 2021 uit voor de Nintendo Switch. Vorig jaar juni verscheen de nieuwe versie van de game, Shin Megami Tensei V: Vengeance. Die bevat de oorspronkelijke game met verbeteringen, én een vernieuwde storyline. Een paar dagen na deze release in juni 2024 liet ATLUS weten dat er van beide versies samen al meer dan 1,6 miljoen kopieën verkocht waren. Nu behaalt de serie dus een nieuwe mijlpaal met meer dan 2 miljoen verkochte games. Misschien ook niet zo gek. Want ook wij waren lovend over zowel de originele game als de verbeterde versie. Mocht je onze reviews gemist hebben, lees dan vooral waarom wij vinden dat iedereen dit meestwerk op zijn minst geprobeerd moet hebben. Hier vind je die van Shin Megami Tensei V en hier van Shin Megami Tensei V: Vengeance.