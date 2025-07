Launch-trailer voor Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game

Launch-trailer voor Tales of the Shire: A The Lord of the Rings...

Gisteren verscheen Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game voor de Nintendo Switch. En bij een release hoort natuurlijk een launch-trailer. Ontwikkelaar Weta Workshop en uitgever Private Division hebben die zojuist gedeeld. Je kunt de beelden onderaan dit bericht bewonderen. Deze Hobbit-game is zowel digitaal als fysiek te koop. Momenteel kun je de game met een leuke 10% korting aanschaffen in de Nintendo eShop. Wat betreft de fysieke release zijn er twee versies. Lees hier meer over het verschil tussen de retailversie en de iam8bit Exclusive Edition. Of neem een kijkje op de website van de game.

Heb jij altijd al eens willen weten hoe het leven van een Hobbit voelt? Wellicht is Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game dan wel dé game voor jou! In deze cozy game kruip je namelijk in de huid van jouw eigen Hobbit, die leeft in het dorp Bywater. Hier mag je onder andere jouw eigen Hobbit-hol versieren, je tuin verzorgen en vissen vangen. Ook krijg je de taak om vruchten en kruiden te verzamelen, waarmee je vervolgens weer verschillende gerechten kunt bereiden. Zo zet je voor je dorpsbewoners een lekkere feestmaaltijd op tafel. De liefde van een Hobbit gaat immers door de maag.

