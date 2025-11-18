Tomb Raider: Definitive Edition krijgt surpriserelease

Zojuist heeft Aspyr onthuld dat Tomb Raider: Definitive Edition naar de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 komt. En dat niet alleen! De game is per direct beschikbaar en dus te koop in de Nintendo eShop. Bekijk hieronder de trailer van de aankondiging.

Oorspronkelijk kwam Tomb Raider in 2013 uit als reboot van de Lara Croft-serie. Later verscheen de game als Definitive Edition, de versie die nu ook op de Switch (2) beschikbaar is. In deze game groeit Lara Croft noodgedwongen uit tot een persoon die vecht om te overleven. Ze moet om haar avontuur te overleven vele obstakels overwinnen. Alleen zo kan ze het geheim van het eiland ontdekken.

De Switch- en Switch 2-versies van Tomb Raider: Definitive Edition zijn nu in de Nintendo eShop te koop voor €18,19. Tot 24 november 2025 is de game tegen een aanbiedingsprijs van €16,37 te koop. Ga jij de game kopen? Laat het ons weten in de reacties!