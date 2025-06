Donkey Kong Bananza is meer dan alleen smashen

Vandaag zond Nintendo de Donkey Kong Bananza Nintendo Direct uit. Deze speciale Nintendo Direct liet ons in 15 minuten beter kennis maken met Donkey Kong Bananza, de game die op 17 juli exclusief naar de Switch 2 gaat komen. Hoewel de Direct begon met informatie die al bekend was, is er flink wat nieuwe informatie gedeeld over de gameplay.

Racen naar de kern van de planeet en vechten tegen de Void Company

Donkey Kong en Pauline moeten zich een weg slaan naar de kern van de planeet. Dit omdat volgens legenden de kern iedere wens in vervulling kan laten gaan. Aangezien Pauline dolgraag naar huis wil en er geen andere optie lijkt te zijn moet je maar door verschillende lagen van de planeet heen beuken. Dit door middel van het kapotslaan van alles wat op je pad terechtkomt.

Je moet dit doel alleen wel eerder behalen dan de meedogenloze mijnbouwers van de Void Company. Dit bedrijf zit al overal in de planeet en zijn bovendien de dieven van de bananen van Donkey Kong. Het is dus erg belangrijk om voor hun de wens te krijgen van de kern. Onderweg kun je gelukkig wel steeds sterker worden door het vinden van gouden bananen. Deze Banandiumkristallen vind je echt overal en deze geven je vaardigheidspunten om DK sterker te maken en ook nog eens nieuwe krachten te geven. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je geen nieuwe mogelijkheden krijgt in de game.

Ook kun je kleding verzamelen door fossielen te vinden en die in te wisselen. Deze kleding is niet alleen cosmetisch, maar hebben ook handige eigenschappen voor de spelers. Natuurlijk zijn er ook vele nieuwe personages om te ontmoeten zoals Grumpy Kong en Poppy Kong, maar ook zijn oude bekenden als Cranky Kong en Rambi van de partij. Cranky reist samen met Rambi ook door de wereld dus je zult ze op verschillende plekken kunnen tegenkomen.

Tot slot laat het spel je een eigen huisje inrichten met een muziekspeler en een fijn bed, maar geeft het je ook toegang tot een manier van fast travel. Hiervoor maak je gebruik van TeleportAlen. Dit zijn allen die je naar verschillende plekken kunnen transporteren.

Transformeer in andere dieren

Door middel van Bananza Transformations kun je veranderen in andere dieren. Dit dankzij de magische stem van Pauline. Zo kun je door het verbruiken van Bananergy veranderen in Kong Bananza, Zebra Bananza en Ostrich Bananza. Ieder met hun eigen krachten. Zo is de Kong extra sterk en kan de Zebra niet alleen sneller lopen, maar ook over water en gevaarlijke vallende paden. De Ostrich laat je vliegen en bommen werpen op vijanden of terrein. Wanneer je Bananergy op is, kun je het weer aanvullen door goud te verzamelen.

Laat je creativiteit los in een extra modus

Natuurlijk heeft de game een Photo Mode, dit is ondertussen bijna standaard in games, maar er is een andere modus voor creatievelingen onder ons. Dit is DK Artist. In deze modus ga je de muisbediening gebruiken om beelden te maken. Door middel van de Joy-Con 2 kun je prachtige beelden maken en verven. Zo gaf één van de voorbeelden een erg gedetailleerd Bowser gezicht weer.

Multiplayer is beschikbaar, zelfs samen met de originele Switch

Je kunt Donkey Kong en Pauline ook los besturen in coöp. Dit kan door middel van het opsplitsen van de Joy-Con, een extra set te gebruiken of door GameShare. Met deze feature kun je Pauline stemschoten laten afvuren door middel van bijvoorbeeld de muisbesturing van de Joy-Con 2. Deze schoten zijn krachtige schoten die Donkey Kong erg kunnen helpen. Zeker wanneer je een ander materiaal scant, hierdoor kunnen ze nog krachtiger worden.

Daarnaast kun je het spel met GameShare lokaal delen met een andere Switch 2, maar ook met een originele Switch. Of deel het online via GameChat. Hiervoor heb je dus wel beiden een Switch Online lidmaatschap nodig (nadat de gratis proefperiode voorbij is).

Donkey Kong Bananza is nu te bestellen via de My Nintendo Store of in de eShop. Ook sommige andere retailers hebben pre-orders al beschikbaar.

Links die bij ons op de site staan en naar de My Nintendo Store gaan zijn affiliate links. Alle uitgaven die je via onze links maakt, geeft een klein percentage van het bedrag aan ons, dit kost jou verder niets extra’s. Hiermee help je ons de site online te houden. Meer kun je hier lezen.