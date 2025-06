Harvest Moon: Home Sweet Home Special Edition komt naar de Switch

Natsume heeft de volgende game voor consoles en pc in de Harvest Moon-reeks onthuld. Eerder kwam de game al uit voor smartapparaten. Harvest Moon: Home Sweet Home Special Edition is namelijk gebaseerd op de gelijknamige mobiele game, maar dan met wat extra’s. Zo zullen er meer innovaties zijn en zullen bekende personages uit The Winds of Anthos terugkeren. Bovendien zullen er nieuwe cutscenes zijn, waardoor deze versie ook voor wie de mobiele game al heeft gespeeld als nieuw zal aanvoelen. De game wordt nog dit jaar verwacht.

In Harvest Moon: Home Sweet Home Special Edition keer je terug naar Alba. Dit stadje kan wel een opknapbeurt gebruiken en daar ga jij bij helpen. Met behulp van de uitvindingen van Doc. Jr kan je het jezelf een stuk gemakkelijker maken. Denk aan de Hoverbike 5000 om het gebied wat comfortabeler te verkennen. Daarnaast is er de mogelijkheid om relaties op te bouwen; vriendschap en zelfs om de ware liefde te vinden.

