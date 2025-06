Er komt een speciale Donkey Kong Bananza-amiibo aan

Vanmiddag kwam er dankzij een Nintendo Direct veel informatie naar buiten over Donkey Kong Bananza. Zo zijn we niet alleen meer te weten gekomen over de gameplay, maar is er ook bekendgemaakt dat er een speciale Donkey Kong Bananza-amiibo komt. Het interactief figuurtje verschijnt op dezelfde dag als het spel zelf, namelijk op donderdag 17 juli. Een amiibo van alleen Donkey Kong bestond natuurlijk al. Echter heeft het nieuwe plastic beeldje het nieuwe design van Nintendo’s geliefde aap en hangt Pauline op zijn rug.

Als je de amiibo in de aankomende Donkey Kong-game scant, dan ontgrendel je de prachtige divajurk van Pauline. Mocht je één van de andere Donkey Kong-amiibo hebben, gebruik die dan vooral! Je ontvangt dan immers de welbekende KONG-letters. Als laatst zijn overige amiibo ook te gebruiken, welke het in-game personage een brok terreinmateriaal geven die je kan helpen tijdens jouw avontuur.

Voor nu is bovenstaande amiibo nog niet vooraf te bestellen, maar een fysiek of digitaal kopie van Donkey Kong Bananza al wel! Mocht je daar interesse in hebben na het zien van de speciale Nintendo Direct, klik dan op deze link om naar de My Nintendo Store te gaan.

Wat vind jij van het uiterlijk van deze amiibo? Laat het ons vooral weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

