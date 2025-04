Donkey Kong Bananza komt naar de Switch 2

Na lange tijd keert Donkey Kong terug in een 3D-actie-avontuur! Dit werd net tijdens de Nintendo Direct: Nintendo Switch 2 aangekondigd. Deze nieuwe Donkey Kong komt exclusief uit op de Switch 2. Bovendien is de releasedatum bekendgemaakt. Op 17 juli 2025 zal de game met de harige gorilla in de winkels liggen.

In Donkey Kong Bananza moet je DK helpen de ondergrondse wereld te verkennen. Met zijn vuisten slaat hij alles aan gort. Het doel van het spel is om de gestolen bananen te terug te krijgen. Die zijn namelijk gestolen door VoidCo, maar wat ze ermee van plan zijn? Samen met zijn nieuwe partner gaat DK op avontuur.

Hoe lijkt jou deze nieuwe Donkey Kong? Laat het ons weten in de reacties!