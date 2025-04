Kirby Air Riders komt exclusief naar de Nintendo Switch 2

Tijdens de Nintendo Direct vanmiddag waarin we eindelijk meer te weten kwamen over de Switch 2 werd ook een nieuwe game aangekondigd van Masahiro Sakurai. Sakurai is het creatieve brein achter zowel de Kirby- als de Super Smash Bros.-serie. In dit geval gaat het om een gloednieuwe Kirby game: Kirby Air Riders. Deze titel komt ergens in 2025 exclusief naar de Nintendo Switch 2.

Een nieuwe Kirby game van de hand van Sakuari is verrassend nieuws voor Kirby fans. Sakuari nam in 2003 namelijk ontslag bij HAL Laboratory, ontwikkelaar van de Kirby games. Ruim twintig jaar na het verschijnen van Kirby Air Ride voor de Nintendo GameCube komt er nu dus een nieuw racespel met Kirby in de hoofdrol. In tegenstelling tot Mario Kart waarin je racet in allerlei auto(varianten), race je in Kirby Air Riders op Air Ride machines. Uiteraard werden er tijdens de Direct beelden van Kirby Air Riders getoond. Bekijk dan ook vooral de aankondigingstrailer hieronder!