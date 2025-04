Drag X Drive zet nieuwe muisfunctionaliteit centraal

Het regende vandaag aankondigingen in de langverwachte Nintendo Direct, maar een van de meest opvallende was misschien wel Drag X Drive. Deze nieuwe game, ogenschijnlijk geïnspireerd op het populaire Rocket League, zet volledig in op de nieuwe muisfunctionaliteit van de Joy Con 2’s.

Drag X Drive is een game in het teken van basketbal. Op zichzelf niet zo bijzonder, ware het niet dat alle spelers in een rolstoel zitten. Slim bedacht, want dit scenario is daarmee uitermate geschikt om de inmiddels bevestigde muisfunctie van de nieuwe controllers in het zonnetje te zetten. Door met beide Joy-Cons te ‘muizen’, bestuur je met elke controller één rolstoelwiel. Je bestuurt de boel dus eigenlijk met je hele handen. Hoe dat eruit ziet, zie je in de onderstaande trailer:

In Drag X Drive speel je matches van drie tegen drie. De game lijkt zogezegd dus het meeste op basketbal, maar wijkt vanwege de toevoeging van de rolstoelen toch nét even af. Zo is dribbelen er natuurlijk niet bij, maar aan de andere kant wordt er bij conventioneel basketbal meestal geen gebruikgemaakt van schansen om trucs mee uit te halen… toch?

Gaat deze op je wishlist? De game komt deze zomer uit voor de Switch 2. Op dit moment is er nog geen exacte releasedatum bekend.