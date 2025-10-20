Releasedatum en nieuwe openingstrailer voor Neon Clash -Echoes of the Lost

Afgelopen juli werd van éen van de nieuwe Voltage Inc. otome-games de daadwerkelijke titel bekendgemaakt. De game die eerder bekend stond als Neon Mafia kreeg de titel Neon Clash -Echoes of the Lost-. Een concrete releasedatum was er tot op heden nog niet. Maar daar komt nu verandering in. Want naast een nieuwe openingstrailer onthult AmuLit op X wanneer de game gaat verschijnen. Neon Clash -Echoes of the Lost- is vanaf 11 december digitaal te verkrijgen.

Waar gaat Neon Clash -Echoes of the Lost- over?

Neon Clash is een dark fantasy-verhaal. Het speelt zich af in Kumyo, het land van neonlichten en vluchtige genoegens. Wanneer het je niet lukt om ten koste van anderen de top te bereiken, zink je naar de bodem. Kroa is een ondergondse koerier op de bodem van de put. Op liefdadigheid rekenen heeft geen zin, waar het om gaat is zien te overleven. Veel jongeren in Kumyo zien zich daarom genoodzaakt de hulp in te schakelen van de maffia, een gewelddadige organisatie die door het algemene publiek wordt gemeden. Er was echter één familie die zowel gerespecteerd werd door de maffioso’s als aanbeden werd door het grote publiek: de familie Liu. Maar elf jaar geleden werd de Liu-familie uitgeroeid. Wanneer de enige overlevende op een gegeven moment de rechtmatige erfgenaam Liu Kroa tegenkomt, begint het lot te draaien…

Wil je meer weten over Neon Clash, bezoek dan hier de officiële site!