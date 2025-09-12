Donkey Kong Bananza krijgt vandaag DLC

Donkey Kong Bananza is inmiddels alweer eventjes verkrijgbaar voor de Nintendo Switch 2, tijdens de Nintendo Direct vandaag is onthuld dat er gloednieuwe content voor de game komt. Lang hoeven we er absoluut niet op te wachten, de gloednieuwe content is vanaf vandaag al beschikbaar voor een bedrag van €19,99!

De DLC heet DK Island & Emerald Rush en speelt zich af op DK’s eigen eiland, wat de nodige nostalgie met zich mee zal gaan brengen. Er is ook een gloednieuwe mode aangekondigd. In de nieuwe Emerald Rush-modus probeer je je aan te sluiten bij Void Co door emeralds te breken en te verzamelen. Deze modus is een soort roguelike modus. De nieuwe modus is beschikbaar in zowel DK Island alsmede in verschillende levels in het originele spel. Het voltooien van deze uitdagingen zal beloningen ontgrendelen zoals nieuwe kostuums.

De nieuwe (betaalde) DLC, welke zojuist in de Direct langs kwam, kun je in onderstaande video bekijken. Daarnaast is ook onthuld dat er per vandaag een demo van de game in de eShop zal verschijnen.