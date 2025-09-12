Yoshi and the Mysterious Book onthuld voor de Switch 2

Tijdens de Nintendo Direct van vandaag werd een deel gewijd aan het 40-jarig bestaan van Mario. Ter gelegenheid daarvan worden er verscheidene games uitgebracht, waaronder een bundel met Super Mario Galaxy en Super Mario Galaxy 2. Bovendien is er een gloednieuwe Yoshi-game aangekondigd. Deze zal de naam Yoshi and the Mysterious Book dragen en komt alleen op de Nintendo Switch 2 uit. De release wordt in de lente van 2026 verwacht. Een trailer kan je hieronder bekijken.

In Yoshi and the Mysterious Book begint het avontuur als er een mysterieus boek plotseling uit de lucht komt vallen. Het boek blijkt graaf Goedboeck te heten. Op de bladzijdes in het boek staat van alles afgebeeld. Maar wat dat nou precies is? Yoshi springt daarom het boek in en gaat op ontdekkingstocht om te achterhalen wat al die gekke wezentjes zijn.

