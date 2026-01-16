Donkey Kong Bananza is voor nog meer game awards genomineerd

Donkey Kong Bananza haalde vorig jaar tijdens de Game Awards de prijs voor Best Family Game al in huis, alsmede prijzen in veel andere award shows. Op 12 maart vind de 26ste editie van de jaarlijkse Game Developers Choice Awards plaats. De awardshow wordt gehouden tijdens de GDC Festival of Gaming. Sinds deze week zijn ook de nominaties voor de awardshow onthuld. Hierdoor weten we nu dat Donkey Kong Bananza is genomineerd voor ‘Game of the Year’ en voor meerdere andere awards. De game zal het weer op moeten nemen tegen sterke competitie, waaronder Clair Obscure: Expedition 33. Hieronder zie je alle categorieën waarin Donkey Kong Bananza is genomineerd.
Best audio design
- BALL X PIT (Kenny Sun & Friends / Devolver Digital)
- Blue Prince (Dogubomb / Raw Fury)
- Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive / Kepler Interactive)
- Donkey Kong Bananza (Nintendo EPD / Nintendo)
- Split Fiction (Hazelight Studios / Electronic Arts)
Innovation Award
- BALL X PIT (Kenny Sun & Friends / Devolver Digital)
- Baby Steps (Gabe Cuzzillo, Maxi Boch, Bennett Foddy / Devolver Digital)
- Blue Prince (Dogubomb / Raw Fury)
- Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive / Kepler Interactive)
- Donkey Kong Bananza (Nintendo EPD / Nintendo)
Best Technology
- Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive / Kepler Interactive)
- Death Stranding 2: On the Beach (Kojima Productions / Sony Interactive Entertainment)
- Donkey Kong Bananza (Nintendo EPD / Nintendo)
- Ghost of Yōtei (Sucker Punch Productions / Sony Interactive Entertainment)
- Split Fiction (Hazelight Studios / Electronic Arts)
Game of the Year
- Blue Prince (Dogubomb / Raw Fury)
- Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive / Kepler Interactive)
- Donkey Kong Bananza (Nintendo EPD / Nintendo)
- Ghost of Yōtei (Sucker Punch Productions / Sony Interactive Entertainment)
- Hollow Knight: Silksong (Team Cherry)
- Split Fiction (Hazelight Studios / Electronic Arts)
Denk jij dat Donkey Kong Bananza één van deze awards mee naar huis gaat nemen? Laat het weten in de reacties!