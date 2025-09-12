Keer terug naar de wereld van Three Houses met Fire Emblem: Fortune’s Weave

Volgend jaar is het tijd voor een gloednieuwe game van Fire Emblem. Dus geen remake van het vierde spel, nee een gloednieuwe game. De trailer hintte al snel naar de connectie met Three Houses door wapens met crests te tonen, maar op het einde zien we ook Sothis terug op haar troon.

Veel over de game weten we nog niet. Alleen dat die in 2026 verschijnt en dat het om de Heroic Games zal draaien. We zien een aantal van de nieuwe personages zoals Cai, een jonge held die vecht voor zijn vader. En Dietrich die erg veel weg heeft van Alucard uit Castlevania. Waar het verhaal om gaat draaien is nog volledig onbekend. Wel zien we een stukje waar je zelf vrij kunt rondlopen.

