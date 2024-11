Donkey Kong Country opent nog dit jaar in Super Nintendo World

Zojuist is de Super Nintendo World Direct afgelopen. Deze tien minuten durende presentatie worden we door Shigeru Miyamoto rondgeleid door het nieuwe gebied van Super Nintendo World. Samen met Miyamoto lopen we aan het begin door een tunnel naar het nieuwe gebied. Een soortgelijk idee als de Warp Pipe naar Super Nintendo World, maar hier veranderen de speelse bouwstenen van Mario in rotsen.

Interactiviteit staat weer voorop

De wereld is net als het Mario-gedeelte helemaal in stijl van Donkey Kong. Van de kratten tot de plaatsing van het huis en de Golden Temple waar de attractie is. Op de attractie komen we later nog, maar eerst werd er getoond dat ook deze wereld weer flink interactief wordt. Zo zijn er verborgen letters die je kunt scannen met een power-up band (ook met de oudere) en kun je met drie spelers een ritme spel doen met bongo’s.

Qua shoppen en eten is er iets minder dan bij Mario. Zo heb je een hutje waar je een bijzondere hot dog en een DK Crush Sundae kunt halen. En kun je merchandise waaronder knuffels kopen bij Funky’s Fly ’n Buy. Deze winkel is gemaakt naar design van een vliegtuig. Natuurlijk kun je in dit gebief bovendien op de foto met Donkey Kong.

Qua echte attractie is er maar één nieuwe. Deze attractie moet leuk zijn voor iedereen, zelfs als je niet van achtbanen houdt. Vanaf de ingang word je geleid door voetafdrukken van Donkey Kong en kom je langs verschillende murals in de Golden Temple. Sommigen hebben toepassing op de attractie, maar anderen op de geschiedenis van Donkey Kong. Zoals een mural die het eerste level van de arcade game toont. Ook zul je langs Squawks en Cranky Kong lopen die vertellen over wat er aan de hand is. Hoewel de attractie niet interactief is zoals Mario Kart zit er wel een soort verhaal achter. Je moet namelijk de Golden Banana uit de handen van de Tiki Tak Tribe houden. Van de attractie werd eigenlijk weinig getoond om de verrassing te bewaren.

Bezoeken kan al snel

Lang zullen we niet meer hoeven wachten, het park opent de deuren voor Donkey Kong Country op 11 december. Op de valreep nog een opening in het najaar van 2024. De presentatie is hieronder terug te zien. Morgen ochtend verschijnt er pas een Nederlandse versie.