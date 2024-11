Coöp-tankstationbouwer Servonauts verschijnt 21 november 2024 voor de Nintendo Switch

Begin van dit jaar werd Servonauts, de debuutgame van MAXART Games aangekondigd. Een precieze releasedatum was toen nog niet bekend. Inmiddels weten we meer en blijkt dat de game op 21 november 2024 uit zal komen voor de Nintendo Switch. De game zal in de Nintendo eShop te verkrijgen zijn voor €14,79.

Zoals we eerder beschreven in onze hands-on is Servonauts een absurde coöp voor maximaal vier spelers. Samen zijn jullie de Servonauts, een team van tankstationmedewerkers van de servo (servo is de Australische term voor tankstation). Je kunt het spel ook solo spelen. Alleen of met je vrienden reis je door het heelal om brandstof te leveren en pijpleidingen aan te leggen. Of voorzie ruimtewagens van brandstof in jullie serviceplaats. Bouw de machines voor het raffineren van brandstof, combineer brandstoffen tot geavanceerde recepten en leg pijpleidingen aan om de brandstof op de juiste plek te krijgen. In de verschillende levels kom je diverse uitdagingen tegen die het werk van de Servonauts beïnvloeden. Dus let op, want je wil geen explosie veroorzaken.

Benieuwd naar hoe de game eruitziet? Bekijk dan onderstaande trailer.

Ga jij straks de uitdaging aan om medewerker van de maand te worden? Laat het ons weten in de reacties!