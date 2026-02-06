Dosa Divas: One Last Meal komt 14 april uit

Ontwikkelaar Outerloop Games heeft bekendgemaakt dat Dosa Divas: One Last Meal ook op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 zal verschijnen. Eerder was het nog niet bekend dat de game op Nintendo’s consoles zou uitkomen. Daarnaast heeft Outerloop Games ook de releasedatum onthuld. Op 14 april 2026 zal de game lanceren. De trailer waarin de releasedatum onthuld werd kan je hieronder bekijken.

De zussen Amani en Samara hervinden elkaar in Dosa Divas waneer ze samen op pad moeten. Ze moeten namelijk een verrot fastfood-imperium zien te verslaan. Daarvoor moeten ze platformen, vechten, het goedmaken met geliefdes en natuurlijk een laatste maal eten. De gevechten verlopen turn-based. En niet te vergeten: voedsel is meer dan brandstof.

