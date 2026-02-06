Nintendo Support heeft een Wii remote pagina voor de Switch 2

Nintendo Support is een klantenservice website waar gebruikers allerlei informatie kunnen vinden over Nintendo producten waaronder controllers. Deze website heeft nu een pagina voor een Wii Remote accessoire voor de Switch 2. Op dit moment is er echter nog geen Wii remote accessoire beschikbaar voor de Switch 2. Maar zoals we allemaal weten is Nintendo hard aan de weg aan het timmeren met hun online service. Voor iedere console die zij toevoegen brengen ze op dezelfde dag ook bijbehorende controllers uit die voor de Switch Online collectie van de desbetreffende console kunnen worden gebruikt. Dit deden ze voor het laatst met de GameCube en later deze maand wordt de service uitgebreid met de Virtual Boy.

Als je kijkt naar de chronologische uitgave van Nintendo platformen, dan zou de Nintendo DS de eerst volgende kandidaat zijn om toe te voegen. En er waren eerder al patenten gelekt en gevonden die naar een DS-emulator leken te refereren. Maar wie weet besluit Nintendo om eerst de Wii toe te voegen. Uiteraard kunnen bijbehorende Wii remotes dan niet uitblijven.

Zit jij te wachten om Wii-games te spelen via Switch Online? Of zie jij Nintendo liever remasters/remakes van hun Wii-titels maken? Laat het weten in de reacties