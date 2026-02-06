Planet of Lana II: Children of the Leaf lanceert op 5 maart

Vorig jaar kondigden uitgever Thunderful Games en ontwikkelaar Wishfully het vervolg op Planet of Lana aan. Planet of Lana II: Children of the Leaf kreeg een verwachte releasedatum van 2026 mee. Nu is het inmiddels 2026 en weten we meer. Ze hebben namelijk onthuld dat de game op 5 maart 2026 al uit zal komen. De game zal zowel op de Switch als Switch 2 verschijnen. Een demo komt binnenkort beschikbaar. Een datum is voor de Switch-consoles nog niet bekend. De trailer kan je hieronder bekijken.

Planet of Lana II: Children of the Leaf gaat dieper in op de hechte band tussen Lana en Mui, terwijl ze na de robotinvasie door Novo’s veranderde wereld navigeren. Je verkent besneeuwde bergtoppen, gevaarlijke wateren en ontmoet majestueuze wezen. Dit deel is bijna dubbel zo groot als zijn voorganger met opnieuw puzzels en verkenning.

