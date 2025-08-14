Drag x Drive rolt vandaag naar de Nintendo Switch 2

Het is al een paar maanden bekend dat Drag x Drive naar de Nintendo Switch 2 gaat komen. Vorig weekend konden we het spel met z’n alle uitproberen dankzij het Global Jam demo-evenement. Toch was de volledige game nog niet beschikbaar, tot vandaag tenminste. De nieuwste titel van Nintendo is nu namelijk te spelen op de Switch 2! Drag x Drive gaat voor een bedrag van €19,99 over de digitale toonbank en is via de eShop of My Nintendo Store te koop. Om het spel te downloaden heb je maar 1,3 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Drag x Drive is een basketbalspel waarin jij, de speler, in een rolstoel zit. Wat de game zo bijzonder maakt is de besturing. Je bestuurt de rolstoel immers met muisbesturing via de Joy-Con 2-controllers. Daardoor kun je niet alleen rijden, maar ook draaien, trucjes uitvoeren en natuurlijk de bal gooien. Buiten de 3 tegen 3 wedstrijden, kun je ook aan de slag met een handjevol minigames en is het mogelijk je personage aan te passen.

Ben je benieuwd geworden naar Drax x Drive? Neem dan een kijkje naar onderstaande video.

